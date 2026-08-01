Osumnjičeni za ubistvo hirurga ima samo 14 godina: Evo šta čeka maloletnika iz Banatskog Karlovca, sud mu odmah odredio pritvor!

Kurir pre 1 sat
Osumnjičeni za ubistvo hirurga ima samo 14 godina: Evo šta čeka maloletnika iz Banatskog Karlovca, sud mu odmah odredio…

Maloletniku (14) iz Banatskog Karlovca, koji se sumnjiči da je nožem usmrtio svog očuha, hirurga Aleksandra Ilića (42), na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu određen je pritvor do 30 dana.

Kako je saopšteno, pritvor je određen jer mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od deset godina, a način izvršenja i posledice krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Maloletnik se sumnjiči za krivično delo ubistvo. S obzirom na to da je u vreme izvršenja dela imao navršenih 14 godina, prema važećim propisima Republike Srbije on
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ubijen poznati hirurg u Banatskom Karlovcu: Posvađao se sa suprugom, pastorak ga izbo nožem

Ubijen poznati hirurg u Banatskom Karlovcu: Posvađao se sa suprugom, pastorak ga izbo nožem

Nova pre 25 minuta
Dečak (14) nožem ubio očuha. Oglasilo se tužilaštvo povodom smrti hirurga u Banatskom Karlovcu: Maloletniku preti kazna veća…

Dečak (14) nožem ubio očuha. Oglasilo se tužilaštvo povodom smrti hirurga u Banatskom Karlovcu: Maloletniku preti kazna veća od 10 godina!

Blic pre 40 minuta
"Živeo je sa koleginicom i njenim sinom" Oglasile se kolege hirurga kojeg je ubio pastorak (14): "Nismo spavali celu noć"

"Živeo je sa koleginicom i njenim sinom" Oglasile se kolege hirurga kojeg je ubio pastorak (14): "Nismo spavali celu noć"

Blic pre 5 minuta
Kolege ubijenog hirurga u šoku: Bio je divan, mladi lekar, ne možemo da verujemo, sinoć niko od nas nije spavao

Kolege ubijenog hirurga u šoku: Bio je divan, mladi lekar, ne možemo da verujemo, sinoć niko od nas nije spavao

Nova pre 1 sat
(Foto, video) U ovoj kući je dečak (14) ubio očuha: Prve slike sa mesta zločina u Banatskom Karlovcu: Maloletniku određen…

(Foto, video) U ovoj kući je dečak (14) ubio očuha: Prve slike sa mesta zločina u Banatskom Karlovcu: Maloletniku određen pritvor

Blic pre 1 sat
Poznati hirurg ubijen u porodičnoj kući: Maloletni pastorak dohvatio nož da zaštiti majku?

Poznati hirurg ubijen u porodičnoj kući: Maloletni pastorak dohvatio nož da zaštiti majku?

Mondo pre 1 sat
Dečaku (14) određen pritvor zbog smrti hirurga: Osumnjičen da je ubio očuha kod Vršca

Dečaku (14) određen pritvor zbog smrti hirurga: Osumnjičen da je ubio očuha kod Vršca

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoTužilaštvoUbistvohirurgaleksandar ilićbanatski karlovac

Hronika, najnovije vesti »

Ubijen poznati hirurg u Banatskom Karlovcu: Posvađao se sa suprugom, pastorak ga izbo nožem

Ubijen poznati hirurg u Banatskom Karlovcu: Posvađao se sa suprugom, pastorak ga izbo nožem

Nova pre 25 minuta
Dečak (14) nožem ubio očuha. Oglasilo se tužilaštvo povodom smrti hirurga u Banatskom Karlovcu: Maloletniku preti kazna veća…

Dečak (14) nožem ubio očuha. Oglasilo se tužilaštvo povodom smrti hirurga u Banatskom Karlovcu: Maloletniku preti kazna veća od 10 godina!

Blic pre 40 minuta
"Živeo je sa koleginicom i njenim sinom" Oglasile se kolege hirurga kojeg je ubio pastorak (14): "Nismo spavali celu noć"

"Živeo je sa koleginicom i njenim sinom" Oglasile se kolege hirurga kojeg je ubio pastorak (14): "Nismo spavali celu noć"

Blic pre 5 minuta
Filmski plan za bekstvo iz niškog zatvora! Dronom hteo da ubaci pištolj osuđeniku, spremao se da otme stražara i pobegne?

Filmski plan za bekstvo iz niškog zatvora! Dronom hteo da ubaci pištolj osuđeniku, spremao se da otme stražara i pobegne?

Kurir pre 4 minuta
Saznajemo: Uhapšen muškarac koji je planirao spektakularno bekstvo iz zatvora pomoću drona, ovo je bio plan!

Saznajemo: Uhapšen muškarac koji je planirao spektakularno bekstvo iz zatvora pomoću drona, ovo je bio plan!

Telegraf pre 24 minuta