Osumnjičeni za ubistvo hirurga ima samo 14 godina: Evo šta čeka maloletnika iz Banatskog Karlovca, sud mu odmah odredio pritvor!

Maloletniku (14) iz Banatskog Karlovca, koji se sumnjiči da je nožem usmrtio svog očuha, hirurga Aleksandra Ilića (42), na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pančevu određen je pritvor do 30 dana.

Kako je saopšteno, pritvor je određen jer mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od deset godina, a način izvršenja i posledice krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Maloletnik se sumnjiči za krivično delo ubistvo. S obzirom na to da je u vreme izvršenja dela imao navršenih 14 godina, prema važećim propisima Republike Srbije on