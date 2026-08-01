Prijavio da su mu upali u kuću i oteli pare, policajci ostali u čudu: Tokom uviđaja je klupko počelo da se odmotava! Bizaran slučaj u Laktašima

Policija je podnela izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv B.

V. iz Laktaša zbog sumnje da je lažno prijavio krivično delo teške krađe, odnosno provalu u kuću. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, B. V. je 11. juna 2026. godine prijavio policiji da je u njegovoj porodičnoj kući izvršena provala, te da mu je tom prilikom ukradeno 27.000 KM. Nakon prijave policijski službenici izašli su na lice mesta i obavili uviđaj, ali, kako navode iz policije, nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na izvršenje prijavljenog