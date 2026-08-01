Prijavio da su mu upali u kuću i oteli pare, policajci ostali u čudu: Tokom uviđaja je klupko počelo da se odmotava! Bizaran slučaj u Laktašima

Kurir pre 11 minuta  |  Nezavisne novine)
Prijavio da su mu upali u kuću i oteli pare, policajci ostali u čudu: Tokom uviđaja je klupko počelo da se odmotava! Bizaran…

Policija je podnela izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv B.

V. iz Laktaša zbog sumnje da je lažno prijavio krivično delo teške krađe, odnosno provalu u kuću. Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, B. V. je 11. juna 2026. godine prijavio policiji da je u njegovoj porodičnoj kući izvršena provala, te da mu je tom prilikom ukradeno 27.000 KM. Nakon prijave policijski službenici izašli su na lice mesta i obavili uviđaj, ali, kako navode iz policije, nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na izvršenje prijavljenog
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