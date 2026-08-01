Prvi strani selektor u istoriji! Posle neuspeha na Mundijalu povučen je potez koji je ranije bio nezamisliv

Kurir pre 44 minuta
Prvi strani selektor u istoriji! Posle neuspeha na Mundijalu povučen je potez koji je ranije bio nezamisliv

Denija je prvi strani selektor reprezentacije Češke, a sa Savezom je potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost nastavka saradnje. "Srećan sam što sam ovde, izuzetno sam motivisan, pošto je velika prilika predvoditi češku reprezentaciju.

Češki fudbal ima veličanstvenu istoriju i zaista smatram da je čast biti ovde", rekao je 52-godišnji trener na konferenciji za novinare. Denija je na klupi zamenio Miroslava Kubeka, koji je podneo ostavku posle eliminacije u grupnoj fazi Svetskog prvenstva. Češka je na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku takmičenje završila porazima od Južne Koreje i Meksika i remijem sa Južnom Afrikom. "Veoma cenimo što je takav stručnjak sa velikim međunarodnim iskustvom preuzeo
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