Prvo obraćanje dina merilna nakon skandala Pevač se ovim obratio narodu: Nisam savršen, nemojte biti prestrogi prema meni...

Dino Merlin večeras održava drugi zaredom koncert na stadionu Koševo u Sarajevu.

Veče pre toga je izbio totalni haos zbog karata, a sada se pevač oglasio na početku koncerta i javno se obratio publici. Merlin je, ponesen emocija, pred svojim sugrađanima priznao koliko je neraskidivo vezan za rodni grad. - Želim pre svega da vam se zahvalim, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće i nemojte biti prestogi prema meni, ja nisam savršen. Ja imam jako veliku tremu, jer pevam u gradu u kojem sam rođen. Tamo na onom bregu, u onom porodilištu sam se rodio i