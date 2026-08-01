Skandal na Merlinovom koncertu! Stotine fanova ostale ispred Koševa uprkos kartama, orilo se: "Dino, lopove!" (video)

Kurir pre 1 sat
Skandal na Merlinovom koncertu! Stotine fanova ostale ispred Koševa uprkos kartama, orilo se: "Dino, lopove!" (video)

Prvi od tri rasprodata koncerta Dina Merlina, koji je sinoć okupio desetine hiljada obožavalaca, obeležila je neprijatna situacija ispred stadiona Koševo.

Dok je u gradu vladala praznična atmosfera, a publika s velikim nestrpljenjem iščekivala početak muzičkog spektakla, za nekoliko stotina fanova ovo veče završilo se velikim razočaranjem, piše Avaz. Dok su hiljade posetilaca bez problema ulazile na stadion, veliki broj ljudi ostao je ispred ulaza, uprkos tome što su, kako tvrde, posedovali ulaznice za koncert. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do problema sa ulaznicama. Za sada nije jasno da li je reč o
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