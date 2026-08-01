Slupan auto, povređen motociklista! Dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu, oglasili se iz Hitne pomoći

Tokom noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće u kojima su dve osobe zadobile lakše povrede, saopštili su iz Hitne pomoći.

Prva nezgoda dogodila se oko 19 časova, kada je sa Pančevačkog mosta sleteo automobil. U vozilu se nalazio 22-godišnji muškarac, kojem je pomoć ukazana na licu mesta. Nekoliko sati kasnije, oko 22 časa, u Bulevaru despota Stefana u saobraćajnoj nesreći povređen je motociklista. On je nakon ukazane pomoći prevezen u Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći tokom noći obavile su ukupno 98 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnim mestima. Kako su saopštili iz Hitne