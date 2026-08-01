Tri grada zaploviće jednom rekom: Danas počinje regata "Drina je samo jedna"

Uvek kriva Drina danas će biti puna regataša koji će se 18. put otisnuti na plovidbu od Malog Zvornika do Žićine plaže u Banji Koviljači.

Vlastimir Lukić, kapetan lozničke regate, potvrdio je da je sve spremno za međunarodnu regatu "Drina je samo jedna" koja se nekoliko poslednjih godina održava prve avgustovske subote, kako će biti i sada. Okupljanje i start regate je nizvodno od HE "Zvornik", a cilj na dvadesetak kilometara udaljenoj Žićinoj plaži u Banji Koviljači, inače, najdužoj neuređenoj plaži kod nas. Obavezna registracija učesnika je od 8 do 10 sati, a tačno u deset otisnuće se plovila i