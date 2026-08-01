UFC u Beogradu - krv, nokauti i srpska drama: Leka demolirao rivala, Rakić i Medić posle niza šokova bacili Arenu u ekstazu!

Kurir pre 2 sata
UFC u Beogradu - krv, nokauti i srpska drama: Leka demolirao rivala, Rakić i Medić posle niza šokova bacili Arenu u ekstazu!

Od najnovijeg Hronološki Srpskom borcu je bilo dovoljno 29 sekundi da pobedi i baci Areni u totalnu ekstazu! Aleksandar Rakić bio je pun emocija zbog pobede na "domaćem terenu" i pred navijačima koji su ga sve vreme bodrili. - Da vas čujem Beogradeeeee? Čoveče, svi treba da osete ovakvu sreću jednom u životu.

Ali ne mogu svi da je osete. Hvala Bogu, Isusu Hristu, slava Bogu za sve. Veoma sam srećan zbog pobede, dugo sam se spremao, bilo mi je teško posle četiri poraza, borio sam se za svoj posao ovde. Znao sam da sa ovom publikom ovde ne mogu da izgubim - rekao je Rakić, pa dodao: - Ja sam dugo u UFC-u, uvek kažem "da" svima, svi koji prate moju karijeru, znaju da sam se borio sa najboljima. Ovo je novo poglavlje za mene. Beograde, ajmo, moramo da im pokažemo zašto smo
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