Želiš da postaneš pripadnik SAJ? Produžen konkurs za Specijalnu antiterorističku jedinicu, ovim snimkom poslali snažnu poruku: Najteži je prvi korak! (video)

Kurir pre 2 sata
Želiš da postaneš pripadnik SAJ? Produžen konkurs za Specijalnu antiterorističku jedinicu, ovim snimkom poslali snažnu poruku…
"Najteži korak je prvi. Zato ga većina nikada ne napravi." Ovom porukom počinje novi promotivni spot Ministarstva unutrašnjih poslova kojim se građani pozivaju da se prijave na Selekcionu obuku za Specijalnu antiterorističku jedinicu (SAJ), a rok za podnošenje prijava produžen je do 11. avgusta 2026. godine. U spotu se ističe da kada komandant Specijalne antiterorističke jedinice, pukovnik policije Igor Žmirić, skoči padobranom, to nije demonstracija hrabrosti, već
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