Građani u Nišu protestovali i blokirali Humsku ulicu zbog železničke obilaznice

Medijska kutija pre 9 minuta  |  Vesna Torović
Građani u Nišu protestovali i blokirali Humsku ulicu zbog železničke obilaznice

Stanovnici naselja Donji Komren u Nišu protestovali su i blokirali Humsku ulicu jer je najavljeno da će biti zavorena zbog izgradnje železničke obilaznice.

Oni zahtevaju da međunarodna brza pruga ne prođe tim delom Niša i da Humska ulica ostane prohodna za saobraćaj. Nišlije iz tog dela Niša su ocenile da ovo nije izmeštanje pruge i izgradnja obilaznice, već je premeštanje pruge iz gušće naseljenog dela grada u ređe naseljeni deo. Građani su upozorili da u tom delu grada postoje ograde koje su udaljene od postojećeg pružnog prelaza 10 metara, a novi pružni prelaz bio bi im udaljen tri metra od ograde. Meštani su
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