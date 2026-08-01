FIFA odustala od svega, carstvo Đanija Infantina se raspada: Njegov najveći plan je zvanično izgoreo u plamenu

FIFA je odustala od prodavanja Svetskog prvenstva, a sada je očigledno odustala i od još jedne ideje.

Đani Infantino i krovna organizacija svetskog fudbala su već proširili Svetsko prvenstvo na 48 ekipa i to se nije pokazalo kao fudbalski najkvalitetnije rešenje na ovom Mundijalu, a sada su hteli da idu korak dalje. Javno je pričao Infantino da bi želeo da vidi Svetsko prvenstvo sa 64 tima, ali sada se pojavljuju informacije da je posle cele bune UEFA i KONKAKAF zbog pokušaja prodaje Mundijala američkim investitorima i ideja o većem turniru napuštena. Iako čak šest