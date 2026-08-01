Pakleni početak avgusta, 40 stepeni u Srbiji: Vrućinama se kraj ne nazire

Mondo pre 14 minuta  |  Aleksandar Blagić
Pakleni početak avgusta, 40 stepeni u Srbiji: Vrućinama se kraj ne nazire

Prema vremenskoj prognozi za subotu 1. avgust 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove tokom dana.

Maksimalna dnevna od 23 do 36 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje u toku prepodneva. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom, dok se u toku popodneva očekuje slabije nevreme u pojedinim delovima. Prema vremenskoj prognozi za nedelju 2. avgust, biće pretežno
Otvori na mondo.rs

Pročitajte još

(Video) Novi negativni rekord Kolaković: Dunav na ulazu u Srbiju spušten na minus 136 cm Bezdan prestao sa radom

(Video) Novi negativni rekord Kolaković: Dunav na ulazu u Srbiju spušten na minus 136 cm Bezdan prestao sa radom

Dnevnik pre 1 dan
Svaki četvrti radnik Srbije zaposlen je u Vojvodini! Preko 585.000 plata dolazi sa severa, broj preduzetnika ne prestaje da…

Svaki četvrti radnik Srbije zaposlen je u Vojvodini! Preko 585.000 plata dolazi sa severa, broj preduzetnika ne prestaje da raste

Dnevnik pre 1 dan
„Najgore je u Vojvodini“, predsednik Srbije upozorio: Ako se vodostaj Dunava spusti za još 30 santimetara – gotovi smo! Sve…

„Najgore je u Vojvodini“, predsednik Srbije upozorio: Ako se vodostaj Dunava spusti za još 30 santimetara – gotovi smo! Sve oko nafte nam je pakao, nema dizela nigde!

Dnevnik pre 6 sati
Vučić: Moramo da budemo spremni na požare, poslali smo helikoptere u Francusku i Španiju

Vučić: Moramo da budemo spremni na požare, poslali smo helikoptere u Francusku i Španiju

Euronews pre 5 sati
Ajaks izbacio Vojvodinu, pa doveo dva ogromna pojačanja

Ajaks izbacio Vojvodinu, pa doveo dva ogromna pojačanja

B92 pre 5 sati
Dominirao protiv Vojvodine u Ligi konferencije, sad ga juri šampion Evrope: Mika pred transferom iz snova

Dominirao protiv Vojvodine u Ligi konferencije, sad ga juri šampion Evrope: Mika pred transferom iz snova

Telegraf pre 6 sati
Srbiju zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas, temperature idu do 40 stepeni

Srbiju zahvatio jak i dugotrajan toplotni talas, temperature idu do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 6 sati

Ključne reči

VojvodinaBanat

Najnovije vesti »

S Bogom na „ti“

S Bogom na „ti“

Velike priče pre 0 minuta
Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Đinđić, ili sve smo teške lekcije pretvorili u godišnjice

Velike priče pre 14 minuta
EK otvorila postupak protiv Temua zbog sumnje u ometanje istrage o subvencijama

EK otvorila postupak protiv Temua zbog sumnje u ometanje istrage o subvencijama

RTV pre 5 minuta
Danas stupa na snagu nova mera za jeftinije lekove u Srbiji, doplata manja za do 40%

Danas stupa na snagu nova mera za jeftinije lekove u Srbiji, doplata manja za do 40%

RTV pre 5 minuta
Parlament Bugarske doneo odluku: Predsednički izbori 25. oktobra

Parlament Bugarske doneo odluku: Predsednički izbori 25. oktobra

Kurir pre 0 minuta