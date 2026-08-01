Pronađena 2 pisma pored tela brata i sestre: Novi detalji nezapamćenog zločina na Novom Beogradu

Mondo pre 39 minuta  |  Aleksandar Blagić
Pronađena 2 pisma pored tela brata i sestre: Novi detalji nezapamćenog zločina na Novom Beogradu

U stanu na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu pronađena su dva oproštajna pisma pored tela brata i sestre, saznaje " Kurir".

Jedno pismo je, kako se sumnja, napisao muškarac G.P, a drugo njegova sestra T.P. "Sumnja se da su imali psihijatrijske probleme i da su sve ono što se dogodilo u stanu pre najmanje pet dana zajedno isplanirali i dogovorili", kaže izvor "Kurira" upućen u slučaj. Komšije su danima unazad osećale smrad iz stana na petom spratu zgrade u Ulici Peđe Milosavljevića na Novom Beogradu. Kako su komšije navele ranije za pojedine beogradske medije, muškarac i njegova sestra
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