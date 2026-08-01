Prvo obraćanje Dina Merlina nakon haosa na koncertu: Ovim rečima se obratio narodu nakon što su mu vikali "lopove"

Mondo pre 54 minuta  |  Marina Cvetković
Prvo obraćanje Dina Merlina nakon haosa na koncertu: Ovim rečima se obratio narodu nakon što su mu vikali "lopove"

Dino Merlin večeras održava drugi zaredom koncert na stadionu Koševo u Sarajevu.

Veče pre toga je izbio totalni haos zbog karata, a sada se pevač oglasio na početku koncerta i javno se obratio publici. Merlin je, ponesen emocija, pred svojim sugrađanima priznao koliko je - Želim pre svega da vam se zahvalim, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće i nemojte biti prestogi prema meni, ja nisam savršen. Ja imam jako veliku tremu, jer pevam u gradu u kojem sam rođen. Tamo na onom bregu, u onom porodilištu sam se rodio i od tada sam pupčanom vrpcom vezan
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