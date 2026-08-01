Srbija ključa na 40 stepeni: RHMZ izdao najteže upozorenje, prete i nestanci struje, ovi dani će biti najkritičniji

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) upozorava da se Srbija nalazi u jeku jednog od najjačih toplotnih talasa ove godine.

Nakon ekstremno toplog jučerašnjeg dana, kada su temperature u pojedinim mestima prelazile kritične granice, aktivirani su najviši meteoalarmi. Od 31. jula cela zemlja je pod udarom vrelih vazdušnih masa, a RHMZ i MUP su građanima već poslali hitan SMS sa upozorenjem na dugotrajan i intenzivan toplotni talas. Prema prognozi, ovakvo vreme nastavlja se tokom prve dekade avgusta. Od 31. jula cela zemlja je pod udarom vrelih vazdušnih masa, a RHMZ i MUP su građanima