Srbija ključa na 40 stepeni: RHMZ izdao najteže upozorenje, prete i nestanci struje, ovi dani će biti najkritičniji

Mondo pre 49 minuta  |  Aleksandar Blagić
Srbija ključa na 40 stepeni: RHMZ izdao najteže upozorenje, prete i nestanci struje, ovi dani će biti najkritičniji

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) upozorava da se Srbija nalazi u jeku jednog od najjačih toplotnih talasa ove godine.

Nakon ekstremno toplog jučerašnjeg dana, kada su temperature u pojedinim mestima prelazile kritične granice, aktivirani su najviši meteoalarmi. Od 31. jula cela zemlja je pod udarom vrelih vazdušnih masa, a RHMZ i MUP su građanima već poslali hitan SMS sa upozorenjem na dugotrajan i intenzivan toplotni talas. Prema prognozi, ovakvo vreme nastavlja se tokom prve dekade avgusta. Od 31. jula cela zemlja je pod udarom vrelih vazdušnih masa, a RHMZ i MUP su građanima
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