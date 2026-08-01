Tramp reagovao na transparent u Beogradskoj areni: Američki predsednik oduševljen snimkom sa UFC spektakla

Tokom spektakla UFC Beograd koji je večeras održan u Beogradskoj Areni se na tribinama na nivou 400 pojavio veliki transparent na kom se poziva američki predsednik Donald Tramp da dođe u posetu Srbiji.

Na transparentu je pisalo "Predsedniče Trampe, Srbija vam želi dobrodošlicu" zbog čega se na svojoj društvenoj mreži oglasio i Tramp. Na društvenoj mreži "Truth social" se oglasio tim povodom prvo Ričard Grenel koji je objavio fotografiju na kojoj se vidi ovaj transparent. Naveo je da je publika "poludela" zbog ovog transparenta. "Na UFC borbama u Srbiji je publika poludela zbog transparenta posvećenog Donaldu Trampu", naveo je Grenel u objavi na svom "X" profilu.