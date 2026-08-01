"U hladu će biti 40 stepeni": Meteorolog Čubrilo otkrio kada se završava toplotni talas

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
"U hladu će biti 40 stepeni": Meteorolog Čubrilo otkrio kada se završava toplotni talas

Izrazito visoke temperature počele su u Srbiji početkom ove nedelje, a toplotni talas, zvanično treći ovog leta, počeo je u sredu 29. jula kada je građanima stiglo i SMS upozorenje na velike vrućine koje će biti prisutne u narednom periodu.

Danas su temperature širom zemlje oko 37 stepeni, a meteorolog-amater Marko Čubrilo je u novoj vremenskoj prognozi otkrio da se toplotni talas završava oko 10. avgusta. "Stigao je gotovo sigurno najtopliji deo leta. Osveženje upitno još koliko jako, ali je moguće oko 10. avgusta", započeo je Čubrilo. Narednih dana još veće temperature, biće 40 stepeni u mnogim delovima Srbije. Toplotni talas se završava oko 10. avgusta. "Narednih dana stabilno i vrlo toplo, ka nama
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