Ubedljiva pobeda Srbije na Evropskom prvenstvu: Protiv Estonije za devet mesto

Košarkaši Srbije ubedljivo su pobedili Dansku. Reprezentacija do 18 godina je u razigravanju na Evropskom prvenstvu (od 9. do 12. mesta) ubedljivo slavila - 70:53. Pitanje pobednika nije se postavljalo ni u jednom momentu. Meč je počeo serijom 6:0 i već u finišu prve deonice je razlika otišla na dvocifrenu (16:6). Do kraja meča je jedino pitanje bilo koji će biti konačan rezultat. U nedelju će za 9. mesto igrati "orlići" protiv Estonije koja je iznenadila