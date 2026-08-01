Ubedljiva pobeda Srbije na Evropskom prvenstvu: Protiv Estonije za devet mesto

Mondo pre 24 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Ubedljiva pobeda Srbije na Evropskom prvenstvu: Protiv Estonije za devet mesto
Košarkaši Srbije ubedljivo su pobedili Dansku. Reprezentacija do 18 godina je u razigravanju na Evropskom prvenstvu (od 9. do 12. mesta) ubedljivo slavila - 70:53. Pitanje pobednika nije se postavljalo ni u jednom momentu. Meč je počeo serijom 6:0 i već u finišu prve deonice je razlika otišla na dvocifrenu (16:6). Do kraja meča je jedino pitanje bilo koji će biti konačan rezultat. U nedelju će za 9. mesto igrati "orlići" protiv Estonije koja je iznenadila
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Srbija za deveto mesto, sjajni Slovenci za duplo zlato ovog leta!

Srbija za deveto mesto, sjajni Slovenci za duplo zlato ovog leta!

Sport klub pre 14 minuta
Mladi rukometaši Srbije savladali Italiju i plasirali se u glavnu fazu Evropskog šampionata u Beogradu

Mladi rukometaši Srbije savladali Italiju i plasirali se u glavnu fazu Evropskog šampionata u Beogradu

Insajder pre 1 sat
Srbija ubedljiva protiv Danske: Mladi košarkaši će igrati za deveto mesto na Evropskom prvenstvu

Srbija ubedljiva protiv Danske: Mladi košarkaši će igrati za deveto mesto na Evropskom prvenstvu

Dnevnik pre 1 sat
„Orlići“ u glavnoj fazi EP u Beogradu: Ubedljiv trijumf nad Italijanima

„Orlići“ u glavnoj fazi EP u Beogradu: Ubedljiv trijumf nad Italijanima

Dnevnik pre 1 sat
Rapsodija u nastavku: Rukometaši na Evropskom prvenstvu do 18 godina savladali Italiju, plasirali se u Top 12

Rapsodija u nastavku: Rukometaši na Evropskom prvenstvu do 18 godina savladali Italiju, plasirali se u Top 12

Večernje novosti pre 1 sat
Mladi rukometaši Srbije savladali Italiju

Mladi rukometaši Srbije savladali Italiju

Politika pre 54 minuta
Orlići će se boriti za deveto mesto na Eurobasketu, ubedljivo pobedili još jednu reprezentaciju u Italiji

Orlići će se boriti za deveto mesto na Eurobasketu, ubedljivo pobedili još jednu reprezentaciju u Italiji

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoEstonijaDanska

Sport, najnovije vesti »

Monako izbačen iz francuskog prvenstva zbog finansijske krize

Monako izbačen iz francuskog prvenstva zbog finansijske krize

Danas pre 1 sat
Brutalno iskreni Rakić! Srpski borac otvorio dušu posle velike pobede u Beogradskoj areni!

Brutalno iskreni Rakić! Srpski borac otvorio dušu posle velike pobede u Beogradskoj areni!

Kurir pre 39 minuta
Dejna Vajt oduševljen Beogradom: UFC se vraća u Srbiju, Medić na putu ka statusu velike zvezde!

Dejna Vajt oduševljen Beogradom: UFC se vraća u Srbiju, Medić na putu ka statusu velike zvezde!

Hot sport pre 44 minuta
"On je igrač kakvog volim!" Mareska poslao jasnu poruku mladom biseru Sitija!

"On je igrač kakvog volim!" Mareska poslao jasnu poruku mladom biseru Sitija!

Kurir pre 29 minuta
(VIDEO) Šampion Švajcarske nakon Maksimira izgubio 0:6 kod kuće!

(VIDEO) Šampion Švajcarske nakon Maksimira izgubio 0:6 kod kuće!

Sport klub pre 24 minuta