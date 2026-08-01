UFC spektakl u Beogradu završen savršeno: Doktor Medić prebio Amerikanca za 30 sekundi

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
UFC spektakl u Beogradu završen savršeno: Doktor Medić prebio Amerikanca za 30 sekundi

UFC Beograd održava se prvi put u "Beogradskoj areni" i videli smo pravi spektakl.

Svega je bilo, od uvodnih borbi koje su bile sjajne i u kom su sjajan učinak imali naši borci, pa sve do glavnog događaja i borbe večeri u kojoj je Uroš Medić za samo 30 sekundi prebio Danijela Rodrigeza i stavio tačku na sjajan događaj. U uvodnom delu su od naših boraca pobede ostvarili Jovan Leka, Nina Milošević i Borislav Nikolić, dok je Marina Spasić izgubila. A, tu je bio i albanski provokator Denis Buzukja kog je pobedio Bogdan Grad za kog je navijala cela
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