AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja, duža čekanja putničkih vozila na graničnim prelazima

Tokom sezone godišnjih odmora, krajem nedelje se beleži najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima, ovaj vikend, prvi u avgustu obeležiće nova smena turista te se očekuje dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putničkim terminalima graničnih prelaza vozila se na prelazu Horgoš i Kelebija na ulazu u zemlju zadržavaju po jedan sat. Na izlazu iz zemlje na prelazu Preševo čeka se četiri sata, na Gradini oko 40 minuta, a na prelazu Batrovci se na ulazu u zemlju zadržavaju jedan sat, a na izlazu pola sata. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. AMSS upozorava i na vožnju po visokim temperaturama kakve se danas očekuju, navodeći da one povećavaju rizik od grešaka za