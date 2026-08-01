(FOTO) Zemljotres magnitude 4,7 blizu Napulja uzrokovao manje štete na zgradama i prekid struje

Zemljotres magnitude 4,7 pogodio je sinoć oblast blizu Napulja na jugu Italije, izazivajući prekide struje, štetu na nekim zgradama i poremećaje železničkog i metro saobraćaja, javile su vlasti.

Potres koji je zabeležen u 19.46 sinoć imao je epicentar u oblasti Kampi Flegrei zapadno od Napulja na dubini od tri kilometara, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. REUTERS/Salvatore Laporta REUTERS/Salvatore Laporta REUTERS/Salvatore Laporta REUTERS/Salvatore Laporta REUTERS/Salvatore Laporta Italijanska vatrogasna služba saopštila je da ima izveštaja o manjoj šteti na zgradama u Napulju i okolini, ali da nisu dobili zahteve za pomoć.