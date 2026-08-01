Komemorativni skup u Novom Sadu: Navršava se 21 mesec od pada nadstrešnice

U Novom Sadu danas je ispred železničke stanice održan komemorativni skup kojim su građani i studenti odali poštu stradalima u padu nadstrešnice.

Navršava se 21 mesec od pada nadstrešnice i pogibije šesnaest ljudi, a Novosađani su komemorativnom tišinom odali poštu stradalima, a zatim položili cveće i palili sveće. Uprkos temperaturi od 25 stepeni, koliko je u Novom Sadu zabeleženo u podne, građani su se odazvali pozivu studenata i zborova građana da obeleže 21 mesec od tragedije. Ispred stanice je stajalo 16 osoba koje su držale papire sa imenima žrtava pada nadstrešnice. Raskrsnica Bulevara oslobođenja i