Komemorativni skup u Novom Sadu: Obeležen 21 mesec od pada nadstrešnice

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Komemorativni skup u Novom Sadu: Obeležen 21 mesec od pada nadstrešnice

U Novom Sadu danas je ispred železničke stanice održan komemorativni skup kojim su građani i studenti odali poštu stradalima u padu nadstrešnice.

Navršava se 21 mesec od pada nadstrešnice i pogibije šesnaest ljudi, a Novosađani su komemorativnom tišinom odali poštu stradalima, a zatim položili cveće i palili sveće. Uprkos temperaturi od 35 stepeni, koliko je u Novom Sadu zabeleženo u podne, građani su se odazvali pozivu studenata i zborova građana da obeleže 21 mesec od tragedije. Ispred stanice je stajalo 16 osoba koje su držale papire sa imenima žrtava pada nadstrešnice. Raskrsnica Bulevara oslobođenja i
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