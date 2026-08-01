"Tuga je ista kao i pre 21 mesec": Komemorativni skupovi u Nišu i Novom Sadu

Polaganjem cveća na mestu pada nadstrešnice i pogibije 16 ljudi završeno je obeležavanje 21. meseca od novosadske tragedije za koju još niko nije odgovarao.

Komemorativni skup održan je i u Nišu. Okupljanje građana počelo je u 20 časova kod Futoške pijace, nakon čega su krenuli u komemorativnu šetnju. Na ovo okupljanje pozvala je Mreža zborova Novog Sada. Građani, bajkeri i biciklisti u koloni su, bez buke, prošetali do mesta tragedije, gde su odali poštu poginulima. Tokom šetnje bila je blokirana jedna strana Bulevara oslobođenja, a tokom odavanja pošte raskrsnica Bulevara oslobođenja i Bulevara Jaše Tomića. Šesnaest