(VIDEO) Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu odredili su zadržavanje do 24 časa V.

P. (19) kod koga su danas u Kragujevcu, na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronašli sekiru, nož sa sečivom dužine 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj, kao i druge predmete pogodne za napad i nanošenje povreda. Policija je V. P. pregledala oko 17.20 časova, u Kragujevcu, čije je ponašanje izazvalo sumnju, zbog čega su prema njemu, u skladu sa zakonom, primenili policijska ovlašćenja, navodi se u saopštenju. Kako se navodi, protiv njega će biti podneta prekršajna