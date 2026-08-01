(VIDEO) Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

N1 Info pre 44 minuta  |  N1 Beograd
(VIDEO) Kod muškarca u Kragujevcu pronađena sekira, pištolj, nož i drugi predmeti: Određeno mu zadržavanje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu odredili su zadržavanje do 24 časa V.

P. (19) kod koga su danas u Kragujevcu, na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronašli sekiru, nož sa sečivom dužine 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj, kao i druge predmete pogodne za napad i nanošenje povreda. Policija je V. P. pregledala oko 17.20 časova, u Kragujevcu, čije je ponašanje izazvalo sumnju, zbog čega su prema njemu, u skladu sa zakonom, primenili policijska ovlašćenja, navodi se u saopštenju. Kako se navodi, protiv njega će biti podneta prekršajna
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