Ko danas ostaje bez struje u Nišu? Spisak ulica za 01. 08. 2026.

Naissus info pre 13 minuta
Ko danas ostaje bez struje u Nišu? Spisak ulica za 01. 08. 2026.

Isključenja struje dana 01. 08. 2026. – bez električne energije biće korisnici na sledećim lokacijama:

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini delovi Niša danas će biti bez električne energije. Pantelej Vreme isključenja: 08:00 – 10:00 Ulice: deo Donjeg Matejevca; Pantelej Vreme isključenja: 09:00 – 11:00 Ulice: deo Kamenice; Aleksinac Vreme isključenja: 09:00 – 13:00 Ulice: sela od Trnjana do Vitkovca (Trnjane, Gornji i Donji Ljubeš, Korman, Srezovac i Vitkovac) Crveni krst Vreme isključenja: 11:00 – 13:00 Ulice: deo Huma; Niška banja Vreme
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