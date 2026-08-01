Da li su lekovi pojeftinili koliko je najavljeno: Počinje primena dela mera iz „paketa pomoći“ građanima

Danas počinje primena dela mera iz „paketa pomoći“ građanima koje se odnose na smanjenje maloprodajne cene za 769 lekova kao i uvođenje novih terapija, što će državu ukupno koštati oko 105 miliona evra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je ranije primere sniženja cena lekova kada mera stupi na snagu, poput antikoagulansa Plavix koji će, kako je rekao, pacijenti umesto 302 dinara plaćati 60 dinara, ili leka Nolpaza za želudac koji pojeftinjuje sa 195 na 97 dinara. Ključni mehanizam iza ovih smanjenja leži u promenjenoj visini procentualne participacije za lekove sa Liste A1, gde pacijenti više ne moraju sami da snose veći deo troškova. Poslednjim