Litvanska ambasada u Kijevu oštećena u ruskom raketnom napadu

Nedeljnik pre 7 sati
Litvanska ambasada u Kijevu oštećena u ruskom raketnom napadu

Litvanska ambasada u Kijevu je oštećena danas kada su dve ruske rakete pale u njenoj blizini, saopštilo je litvansko ministarstvo spoljnih poslova.

Nije bilo povređenih od raketa, ali su prozori ambasade slomljeni, solarni paneli su oštećeni, a dvorište je bilo prekriveno krhotinama, rekao je neimenovani portparol ministarstva. Jedna raketa je pala 10 metara od ambasade, a druga 150 metara od nje, rekao je ministar spoljnih poslova Kestutis Budris. Prema njegovim rečima, neophodna je kontinuirana podrška Ukrajini, povećanje njene otpornosti i jačanje pritiska na Rusiju kroz sankcije kako bi konačno sela za
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