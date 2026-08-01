Macut: Koji lekovi u apotekama i koliko pojeftinjuju danas, a koji 17. avgusta

Nedeljnik pre 3 sata
Macut: Koji lekovi u apotekama i koliko pojeftinjuju danas, a koji 17. avgusta
Prva mera, koja je danas stupila na snagu iz paket mera za jeftinije lekove, odnosi se na značajno smanjenje doplata za lekove sa Liste A1, čime je obuhvaćeno 769 lekova, dok će druga važna mera – proširenje Liste lekova, stupiti na snagu 17. avgusta, kada će osigurana lica dobiti pristup novim terapijama koje su do sada plaćali u celosti. Pemijer Đuro Macut naveo da se promene odnose na lekove iz 12 velikih terapijskih grupa, saopšteno je iz Vlade. Objasnio je da
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