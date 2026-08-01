RHMZ o toplotnom talasu: U Beogradu i Vojvodini tropske noći, najveće vrućine od 5. do 8. avgusta

Republički hidromteorološki zavod (RHMZ) upozorio je danas na predstojeći dugotrajni toplotni talas u Srbije biti obeležen maksimalnim temperaturama od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni uz povećanje rizka za zdravlje stanovništva i veću opasnost od požara.

Kako se navodi, najizraženije vrućine će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U Vojvodini i Beogradu će biti tropske noći. Ovde smo objavili 24 saveta kako da lakše pregurate toplotni talas. Druga nedelja avgusta nešto prijatnija U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni a zatim se ponovo očekuje porast