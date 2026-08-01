Zemljotres magnitude 4,7 blizu Napulja, manje štete na zgradama, prekid struje

Nedeljnik pre 3 sata
Zemljotres magnitude 4,7 blizu Napulja, manje štete na zgradama, prekid struje

Zemljotres magnitude 4,7 pogodio je sinoć oblast blizu Napulja na jugu Italije, izazivajući prekide struje, štetu na nekim zgradama i poremećaje železničkog i metro saobraćaja, javile su vlasti.

Potres koji je zabeležen u 19.46 sinoć imao je epicentar u oblasti Kampi Flegrei zapadno od Napulja na dubini od tri kilometara, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Italijanska vatrogasna služba saopštila je da ima izveštaja o manjoj šteti na zgradama u Napulju i okolini, ali da nisu dobili zahteve za pomoć. Lokalni železnički i metro saobraćaj prekinut je iz predostrožnosti, rekli su lokalni zvaničnici.
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