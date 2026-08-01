AMSS: Na Preševu putnička vozila čekaju tri sata na izlaz, na Gradini sat

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 7.15 časova, na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju tri sata na izlaz.

Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila čekaju sat vremena na izlaz, a na Batrovcima; Gostunu i Sremskoj Rači po 30 minuta. Putnička vozila na ulaz čekaju po sat vremena na prelazima Horgoš i Kelebija. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije.