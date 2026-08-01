AMSS: Na Preševu putnička vozila čekaju tri sata na izlaz, na Gradini sat

Newsmax Balkans pre 4 sati  |  Newsmax Balkans
AMSS: Na Preševu putnička vozila čekaju tri sata na izlaz, na Gradini sat

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 7.15 časova, na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju tri sata na izlaz.

Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila čekaju sat vremena na izlaz, a na Batrovcima; Gostunu i Sremskoj Rači po 30 minuta. Putnička vozila na ulaz čekaju po sat vremena na prelazima Horgoš i Kelebija. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije.
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Kilometarske kolone automobila na Preševu

Kilometarske kolone automobila na Preševu

Stav.life pre 5 minuta
Gužve na jenjavaju, kilometarske kolone automobila na Preševu

Gužve na jenjavaju, kilometarske kolone automobila na Preševu

RTS pre 25 minuta
Prvi vikend avgusta donosi pojačan saobraćaj: Gužve na autoputevima i graničnim prelazima

Prvi vikend avgusta donosi pojačan saobraćaj: Gužve na autoputevima i graničnim prelazima

Ozon pre 1 sat
AMSS: Duže zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima

AMSS: Duže zadržavanje putničkih vozila na graničnim prelazima

Vranje news pre 2 sata
Prvi vikend u avgustu donosi smenu turista i gužve: Pojačan saobraćaj na putevima i granicama

Prvi vikend u avgustu donosi smenu turista i gužve: Pojačan saobraćaj na putevima i granicama

Radio 021 pre 2 sata
Ogromne gužve na izlazu iz Srbije: Na ovom graničnom prelazu vozači čekaju četiri sata

Ogromne gužve na izlazu iz Srbije: Na ovom graničnom prelazu vozači čekaju četiri sata

Euronews pre 2 sata
AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja, duža čekanja putničkih vozila na graničnim prelazima

AMSS: Pojačan intenzitet saobraćaja, duža čekanja putničkih vozila na graničnim prelazima

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoHorgošBatrovciAMSSKelebija

Društvo, najnovije vesti »

Komemorativni skup u Novom Sadu: Navršava se 21 mesec od pada nadstrešnice

Komemorativni skup u Novom Sadu: Navršava se 21 mesec od pada nadstrešnice

N1 Info pre 0 minuta
"Nema nam spasa, sunce prži, a mi stojimo" Crvene se mape na ovim granicama, a zbog onog što je RHMZ najavio, putnici će pasti…

"Nema nam spasa, sunce prži, a mi stojimo" Crvene se mape na ovim granicama, a zbog onog što je RHMZ najavio, putnici će pasti u još veći očaj

Blic pre 0 minuta
Za manje od 24 časa presretači policije sankcionisali 14 vozača: U alkoholisanom stanju vozio 207 kilometara na čas

Za manje od 24 časa presretači policije sankcionisali 14 vozača: U alkoholisanom stanju vozio 207 kilometara na čas

Danas pre 0 minuta
Komemorativni skup u Novom Sadu: Studenti i građani obeležili 21 mesec od pada nadstrešnice

Komemorativni skup u Novom Sadu: Studenti i građani obeležili 21 mesec od pada nadstrešnice

Insajder pre 10 minuta
U Srbiji u podne najtoplije u Somboru - 36 stepeni, na Kopaoniku 19

U Srbiji u podne najtoplije u Somboru - 36 stepeni, na Kopaoniku 19

N1 Info pre 15 minuta