Martin Mačković i Nikolaj Pimenov evropski šampioni u dubl skulu

Newsmax Balkans pre 3 sata
Martin Mačković i Nikolaj Pimenov evropski šampioni u dubl skulu

Srpski reprezentativci Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su u italijanskom Varezeu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u veslanju u disciplini muški dubl skul (M2x).

Mačković i Pimenov su trku na 2.000 metara završili za 6.04,45 minuta. Srebrnu medalju osvojili Španci Kaetano Orta i Rodrigo Konde sa 6.06,22 minuta, dok je bronza pripala Hrvatima Martinu i Valentu Sinkoviću sa 6.08,35. Za Mačkovića i Pimenova ovo je kruna izuzetno uspešne sezone, posle bronze na prvom Svetskom kupu u Sevilji i srebra na trećem Svetskom kupu u Lucernu. Uspešan dan srpskog veslanja upotpunila je Jovana Arsić, koja je izborila plasman u Finale
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