Saobraćajna nezgoda izazvala velike gužve u Grčkoj: Kilometarske kolone kod Asprovalte prema Kavali i Tasosu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Saobraćajna nezgoda izazvala velike gužve u Grčkoj: Kilometarske kolone kod Asprovalte prema Kavali i Tasosu

Na autoputu Egnatia Odos, u smeru od Soluna prema Kavali, formirane su velike kolone nakon saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri putnička automobila, navode grčki mediji.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila oko 15 časova, neposredno pre naplatne stanice kod Asprovalte. Zbog udesa saobraćaj se odvija usporeno, a na ovoj deonici zabeležene su višekilometarske kolone. Kako prenosi Thestival, vozači trenutno čekaju više od 40 minuta da prođu kritični deo puta. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u nezgodi bilo povređenih. Ova deonica posebno je opterećena tokom letnje sezone, jer njome prolaze putnici koji iz
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Najveća gužva danas na graničnom prelazu Batrovci: čeka se po dva sata

Najveća gužva danas na graničnom prelazu Batrovci: čeka se po dva sata

Telegraf pre 34 minuta
AMSS: Putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju najduže dva sata, na ulazu 40 minuta

AMSS: Putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju najduže dva sata, na ulazu 40 minuta

RTV pre 1 sat
Uprava granične policije: Na Batrovcima zadržavanje dva sata, pojačan saobraćaj i na drugim prelazima

Uprava granične policije: Na Batrovcima zadržavanje dva sata, pojačan saobraćaj i na drugim prelazima

Insajder pre 2 sata
Pojačan saobraćaj na izlazu iz Srbije: Na Batrovcima kolone automobila, vozači čekaju dva sata

Pojačan saobraćaj na izlazu iz Srbije: Na Batrovcima kolone automobila, vozači čekaju dva sata

Newsmax Balkans pre 2 sata
Najduže kolone na granici sa Hrvatskom

Najduže kolone na granici sa Hrvatskom

Radio 021 pre 2 sata
Putevi Srbije: Na graničnom prelazu Batrovci vozila čekaju dva sata

Putevi Srbije: Na graničnom prelazu Batrovci vozila čekaju dva sata

Insajder pre 5 sati
Gužve na jenjavaju - na Batrovcima vozila čekaju dva sata, na Gradini 80 minuta

Gužve na jenjavaju - na Batrovcima vozila čekaju dva sata, na Gradini 80 minuta

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaSolun

Društvo, najnovije vesti »

Švajcarska krije mnogo više od planina i jezera: Zbog ovoga joj se putnici stalno vraćaju

Švajcarska krije mnogo više od planina i jezera: Zbog ovoga joj se putnici stalno vraćaju

Danas pre 40 minuta
Najduže kolone automobila na granici sa Hrvatskom, čeka se i na drugim prelazima

Najduže kolone automobila na granici sa Hrvatskom, čeka se i na drugim prelazima

Danas pre 1 sat
Prvi humanitarni bazar Fondacije Hrka: Prikuplja se novac za Ildiko Tot i Radivoja Radivojevića

Prvi humanitarni bazar Fondacije Hrka: Prikuplja se novac za Ildiko Tot i Radivoja Radivojevića

Danas pre 1 sat
VJT traži pritvor osumnjičenom za pucnjavu u azilu za životnje

VJT traži pritvor osumnjičenom za pucnjavu u azilu za životnje

Danas pre 1 sat
VJT: Turčin uhapšen za ubistvo ruskinje na saslušanju negirao krivicu

VJT: Turčin uhapšen za ubistvo ruskinje na saslušanju negirao krivicu

Danas pre 2 sata