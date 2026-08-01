Saobraćajna nezgoda izazvala velike gužve u Grčkoj: Kilometarske kolone kod Asprovalte prema Kavali i Tasosu

Na autoputu Egnatia Odos, u smeru od Soluna prema Kavali, formirane su velike kolone nakon saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala tri putnička automobila, navode grčki mediji.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila oko 15 časova, neposredno pre naplatne stanice kod Asprovalte. Zbog udesa saobraćaj se odvija usporeno, a na ovoj deonici zabeležene su višekilometarske kolone. Kako prenosi Thestival, vozači trenutno čekaju više od 40 minuta da prođu kritični deo puta. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je u nezgodi bilo povređenih. Ova deonica posebno je opterećena tokom letnje sezone, jer njome prolaze putnici koji iz