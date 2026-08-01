Sunčano i veoma toplo vreme prvog dana avgusta: Temperatura do 40 stepeni

Newsmax Balkans pre 3 sata  |  Newsmax Balkans
Sunčano i veoma toplo vreme prvog dana avgusta: Temperatura do 40 stepeni

U Srbiji će u subotu, 1. avgusta, biti sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 14 do 38, lokalno i do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak, istočni i jugoistočni. U Beogradu će biti veoma toplo uz umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 37 stepeni. U narednih nedelju dana zadržaće se veoma toplo vreme.
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