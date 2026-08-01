Tragične vesti iz Seute: Broj migranata koji su preminuli nakon masovnog ulaska porastao na 67
Newsmax Balkans pre 25 minuta
Broj tela pronađenih na obali Seute nakon masovnog ulaska ljudi porastao je na 67, objavilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.
U međuvremenu, Civilna garda nastavlja potragu za telima u području oko graničnog lukobrana Tarahal. Niko od ljudi koji su ilegalno prešli u Seutu nije napustio grad i otišao na špansko kopno, potvrdili su danas vladini izvori, prenosi Pais. Od približno 50.000 ljudi koji su ilegalno prešli, više od 48.000 je već vraćeno u Maroko za manje od 48 sati. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je u 7.50 časova u subotu počelo je postavljanje zaštitnih