Tragične vesti iz Seute: Broj migranata koji su preminuli nakon masovnog ulaska porastao na 67

Newsmax Balkans pre 25 minuta
Tragične vesti iz Seute: Broj migranata koji su preminuli nakon masovnog ulaska porastao na 67

Broj tela pronađenih na obali Seute nakon masovnog ulaska ljudi porastao je na 67, objavilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U međuvremenu, Civilna garda nastavlja potragu za telima u području oko graničnog lukobrana Tarahal. Niko od ljudi koji su ilegalno prešli u Seutu nije napustio grad i otišao na špansko kopno, potvrdili su danas vladini izvori, prenosi Pais. Od približno 50.000 ljudi koji su ilegalno prešli, više od 48.000 je već vraćeno u Maroko za manje od 48 sati. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je u 7.50 časova u subotu počelo je postavljanje zaštitnih
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Potraga na obali Seute ne prestaje: Broj pronađenih tela migranata porastao na 67

Potraga na obali Seute ne prestaje: Broj pronađenih tela migranata porastao na 67

Euronews pre 25 minuta
Broj migranata koji su preminuli nakon masovnog ulaska u Seutu porastao na 67

Broj migranata koji su preminuli nakon masovnog ulaska u Seutu porastao na 67

Insajder pre 1 sat
Španija-Maroko: Novi pokušaj upada na granični prelaz Melilja, migranti rasterivani suzavcem

Španija-Maroko: Novi pokušaj upada na granični prelaz Melilja, migranti rasterivani suzavcem

RTV pre 3 sata
Seuta pojačava zaštitu granice nakon migrantske krize, hapšenja zbog nereda u Maroku

Seuta pojačava zaštitu granice nakon migrantske krize, hapšenja zbog nereda u Maroku

RTS pre 3 sata
Seuta diže barijere na granici: Nove mere nakon masovnog ulaska migranata

Seuta diže barijere na granici: Nove mere nakon masovnog ulaska migranata

Euronews pre 3 sata
Novi pokušaj upada u Melilju iz Maroka: Migranti, većinom maloletnici, rasterivani suzavcem

Novi pokušaj upada u Melilju iz Maroka: Migranti, većinom maloletnici, rasterivani suzavcem

Newsmax Balkans pre 3 sata
Novi pokušaj upada na španski granični prelaz Melilja, migranti rasterivani suzavcem

Novi pokušaj upada na španski granični prelaz Melilja, migranti rasterivani suzavcem

Sputnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MarokoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Svet, najnovije vesti »

Posle godina stagnacije, Nemačka se vraća na put rasta

Posle godina stagnacije, Nemačka se vraća na put rasta

Bloomberg Adria pre 0 minuta
Mladi student žrtva bolesne opsesije: Mislili da krvari zbog bolesti, a kada je izašao iz kome saznao je jezivu istinu! Bilo…

Mladi student žrtva bolesne opsesije: Mislili da krvari zbog bolesti, a kada je izašao iz kome saznao je jezivu istinu! Bilo je dovoljno da majka pogleda u torbu

Kurir pre 0 minuta
Turisti u Turskoj sve češće menjaju hotele za apartmane zbog rasta cena

Turisti u Turskoj sve češće menjaju hotele za apartmane zbog rasta cena

Politika pre 0 minuta
Predsednica Slovenije lakše povređena u saobraćajnoj nesreći

Predsednica Slovenije lakše povređena u saobraćajnoj nesreći

N1 Info pre 35 minuta
Deo Španije na afričkom kontinentu: Šta su Seuta i Melilja i zašto su važne na migrantskoj ruti?

Deo Španije na afričkom kontinentu: Šta su Seuta i Melilja i zašto su važne na migrantskoj ruti?

Euronews pre 35 minuta