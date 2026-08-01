Mali: Srbija broj jedan u Evropi po stopi rasta u drugom kvartalu ove godine

NIN pre 28 minuta  |  Tanjug
Mali: Srbija broj jedan u Evropi po stopi rasta u drugom kvartalu ove godine

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je Srbija u drugom kvartalu ove godine ostvarila privredni rast od 3,6 odsto čime je, kako kaže, postala najbrže rastuća ekonomija u Evropi. "U ovom trenutku Srbija je broj jedan u Evropi po stopi rasta u drugom kvartalu ove godine.

Da vas podsetim, u prvom kvartalu rasli smo 3,2 odsto i tada smo bili četvrta najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Mi smo ove godine predvideli stopu rasta od tri odsto, a kako stoje stvari, bićemo iznad toga. Sa puno optimizma čekamo narednih šest meseci", rekao je Siniša Mali za RTS. Ministar ističe da ovi podaci pokazuju ispravnost ekonomske politike navodeći da se otvara put za rast penzija i plata u javnom sektoru. "Sve su to dobre stvari za naše građane
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