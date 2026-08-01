Posle juriša na Seutu: Zašto je ova enklava važna za Evropu

NIN pre 55 minuta  |  DW / Dijana Roščić (dpa.afp)
Posle juriša na Seutu: Zašto je ova enklava važna za Evropu

U Seuti se situacija smirila - skoro svih 60.000 migranta su se vratili u Maroko.

Međutim, broj poginulih raste, a EU je u šoku. Slede hitni sastanci. Nakon što su desetine hiljada migranata je proteklih dana iz Maroka stigli došpanske eksklave Seute - većina se u međuvremenu vratila preko granice. Predsednik regionalne vlade izjavio je da je bilo oko 60.000 migranata, dok je centralna vlada Španije taj broj procenila na nešto manje od 50.000, te saopštila da je među migrantima bio veliki broj žena i dece, piše " Dojče vele". Eksklava Seuta sa
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Španija postavlja morsku barijeru nakon masovnog priliva migranata u Seutu

Španija postavlja morsku barijeru nakon masovnog priliva migranata u Seutu

IndeksOnline pre 1 sat
Seuta smirena, Brisel uznemiren – kako je novi migrantski talas ponovo uzdrmao EU

Seuta smirena, Brisel uznemiren – kako je novi migrantski talas ponovo uzdrmao EU

RTS pre 1 sat
Nakon juriša na eksklavu: Šta Seuta znači za EU

Nakon juriša na eksklavu: Šta Seuta znači za EU

N1 Info pre 2 sata
"Rekli su nam da ćemo dobiti smeštaj i vizu": Ko je obećavao migrantima kule i gradove u Evropi

"Rekli su nam da ćemo dobiti smeštaj i vizu": Ko je obećavao migrantima kule i gradove u Evropi

Blic pre 2 sata
Broj migranata poginulih tokom prelaska u Seutu iz Maroka povećan na 86

Broj migranata poginulih tokom prelaska u Seutu iz Maroka povećan na 86

Insajder pre 2 sata
(FOTO) Broj poginulih migranta u Seuti porastao na 67, desetine hiljada se vratile u Maroko

(FOTO) Broj poginulih migranta u Seuti porastao na 67, desetine hiljada se vratile u Maroko

N1 Info pre 3 sata
Migrantska kriza u Seuti: 22 članice EU traže hitnu reakciju, Sančez kritikovao "sebičan stav" nekih država

Migrantska kriza u Seuti: 22 članice EU traže hitnu reakciju, Sančez kritikovao "sebičan stav" nekih država

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaMarokoEUŠpanijaMIGRANTIseuta

Svet, najnovije vesti »

"Nova era" požara na Mediteranu: Vatrene stihije postaju neukrotive i same stvaraju vremenske prilike

"Nova era" požara na Mediteranu: Vatrene stihije postaju neukrotive i same stvaraju vremenske prilike

Euronews pre 0 minuta
Novi pokušaj upada migranata u Španiju, u pomoć pristigle policije Danske i Portugala /foto/

Novi pokušaj upada migranata u Španiju, u pomoć pristigle policije Danske i Portugala /foto/

Sputnik pre 0 minuta
Gori Grčka! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (video)

Gori Grčka! Vatra guta kuće, automobile, odmarališta, hitna evakuacija ugroženog stanovništva (video)

Kurir pre 0 minuta
Raste strah u Kazahstanu zbog kineskog 'Zakona o etničkom jedinstvu'

Raste strah u Kazahstanu zbog kineskog 'Zakona o etničkom jedinstvu'

Slobodna Evropa pre 21 minuta
"Hitno nam isporučite presretače za Patriot" Ukrajina u problemu: Zelenski se nakon napada Rusije balističkim raketama obratio…

"Hitno nam isporučite presretače za Patriot" Ukrajina u problemu: Zelenski se nakon napada Rusije balističkim raketama obratio saveznicima

Blic pre 36 minuta