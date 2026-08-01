Posle juriša na Seutu: Zašto je ova enklava važna za Evropu

U Seuti se situacija smirila - skoro svih 60.000 migranta su se vratili u Maroko.

Međutim, broj poginulih raste, a EU je u šoku. Slede hitni sastanci. Nakon što su desetine hiljada migranata je proteklih dana iz Maroka stigli došpanske eksklave Seute - većina se u međuvremenu vratila preko granice. Predsednik regionalne vlade izjavio je da je bilo oko 60.000 migranata, dok je centralna vlada Španije taj broj procenila na nešto manje od 50.000, te saopštila da je među migrantima bio veliki broj žena i dece, piše " Dojče vele". Eksklava Seuta sa