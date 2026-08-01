RHMZ upozorava na temperature do 40: Evo u kojim gradovima je najtoplije

NIN pre 5 sati  |  Tanjug
RHMZ upozorava na temperature do 40: Evo u kojim gradovima je najtoplije

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ), danas u 16 časova najtoplije je bilo u Somboru, gde je izmereno 38 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je zabeležen 21 stepen Celzijusa.

Odmah iza Sombora su, po visokim vrednostima na temperaturnoj skali, Beograd, Novi Sad, Kikinda i Zrenjanin sa 37 stepeni. Na Paliću, u Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu izmereno je za stepen manje - 36 stepeni. Slede Kragujevac, Smederevska palanka, Veliko Gradište i Vranje sa 35 stepeni, a najsvežije je, pored Kopanika, na Crnom Vrhu (26 stepeni) na Zlatiboru (27 stepen) i u Sjenici (28
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