UEFA slavila povlačenje FIFA plana, ali poručila: Poverenje u Infantina je izgubljeno

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je danas, nakon što je FIFA saopštila da je odustala od predloga da proda udeo u svojim takmičenjima privatnim investitorima, da su ona i ostale federacije i konfederacije uspele da zaštite fudbal, istakavši da je rukovodstvo FIFA-e na čelu sa predsednikom Đanijem Infantinom izgubilo njihovo poverenje. "UEFA pozdravlja odluku FIFA-e da odustane od plana da proda privatnim investitorima udeo u svojim takmičenjima,