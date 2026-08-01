UEFA slavila povlačenje FIFA plana, ali poručila: Poverenje u Infantina je izgubljeno

NIN pre 7 sati  |  Tanjug
UEFA slavila povlačenje FIFA plana, ali poručila: Poverenje u Infantina je izgubljeno
Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je danas, nakon što je FIFA saopštila da je odustala od predloga da proda udeo u svojim takmičenjima privatnim investitorima, da su ona i ostale federacije i konfederacije uspele da zaštite fudbal, istakavši da je rukovodstvo FIFA-e na čelu sa predsednikom Đanijem Infantinom izgubilo njihovo poverenje. "UEFA pozdravlja odluku FIFA-e da odustane od plana da proda privatnim investitorima udeo u svojim takmičenjima,
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