Veliki požar u Kraljevu: Zapalio se reciklažni centar, gust crni dim prekrio grad

U Kraljevu je danas izbio požar u Centru za reciklažu i otkup otpada.

Zapalila se veća količina lagerovanih guma u dvorištu Centra za reciklažu i otkup otpada "Steel Impex" u industrijskoj zoni u kraljevačkom naselju Stari aerodrom, a prema saznanju RTS-a, požar je izbio nešto pre 11 časova. Na lice mesta izašle su ekipe Vatrogasno-spasilačke jedinice i policije koji rade na lokalizaciji i gašenju požara. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku izbijanja požara, niti o eventualno povređenim osobama. Nad ovim delom Kraljeva širi