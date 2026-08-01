Komemorativni skup u Nišu: "Nadstrešnica nije bila slučajnost, već posledica nemara i korupcije"

Nova pre 2 sata
Komemorativni skup u Nišu: "Nadstrešnica nije bila slučajnost, već posledica nemara i korupcije"

Studenti i građani okupili su se večeras ispred Osnovnog suda u Nišu na komemorativnom skupu povodom obeležavanja 21 meseca od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu i sa kojeg je ponovo upućen zahtev da se utvrdi odgovornost za tragediju i da se ona ne prepusti zaboravu.

Na skupu se obratila profesorka na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu Jelena Ignjatović, koja je svoj govor posvetila porodicama stradalih i značaju istrajavanja u traženju odgovornosti, prenose Južne vesti. "Danas je 638 dana od kako smo ostali uskraćeni za 16 života pod jednom nadstrešnicom. Dug je niz od 638 dana i prazan niz od nula odgovora. To što se dogodilo nije slučajnost, već posledica nemara i korupcije, dok instutucije nisu radile svoj
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