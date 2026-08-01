Oglasili se organizatori koncerta Dina Merlina u Sarajevu: Evo zašto je došlo do haosa

Nova pre 1 sat
Oglasili se organizatori koncerta Dina Merlina u Sarajevu: Evo zašto je došlo do haosa

Nakon skandala koji se dogodio na koncertu Dina Merlina u Sarajevu, oglasili su se organizatori ovog događaja.

Dino Merlin se posle 11 godina ponovo popeo na binu stadiona Koševo u Sarajevu, gde je održao prvi od tri rasprodata koncerta. Međutim, pre koncerta došlo je do skandala kada na stotine ljudi nije uspelo da uđe na stadion. Razočarani posetioci, od kojih su neki doputovali iz drugih krajeva, nekoliko minuta su ispred stadiona uzvikivali: „Dino, lopove“, nakon čega su se razišli. Sada su se oglasili organizatori koncerta: - Povodom situacije u kojoj jedan deo publike
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