UFC se vraća u Beograd, prvi čovek otkrio planove: Objavio i koliko ljudi je gledalo spektakl

Nova pre 1 sat
UFC se vraća u Beograd, prvi čovek otkrio planove: Objavio i koliko ljudi je gledalo spektakl

Dajna Vajt, prvi čovek UFC-a, najavio je novi događaj u Beogradu.

Ove subote održao se prvi UFC događaj u Srbiji ikada i sudeći i po rečima Dejna Vajta, ispunio je očekivanja. Takođe, Vajt je otkrio i koliko je navijača uživo pratilo spektakl u Beogradu. "Najbolji mečevi su bili Stirling, Medić i Urbina. Bilo je 18.623 navijača na tribinama, srušili smo rekord Arene. Imali smo dosta momenata sjajnih, najviše prekida ikada na nekom UFC događaju, publika je bila neverovatna. Bilo je sjajno biti ovde, sve je bilo odlično", rekao je
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