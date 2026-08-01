VIDEO Šok u Areni: Janičić ekspresno poražen, povreda pokvarila UFC spektakl

Miloš Janičić, crnogorski MMA borac, poražen je već u drugom minutu borbe sa Noom Gunjonom na UFC spektaklu u Beogradu.

Beogradska publika očekivala je jednu od najboljih tuča ove večeri, ali je Francuz već u prvoj rundi rešio borbu sa Janičićem. Nije imao sreće Janičić, doživeo je povredu noge, nije mogao da stoji, pa je pao i tu je bio njegov kraj. Zbog gušenja je Miloš morao da se preda i Gunjon je proslavio pobedu uz zvižduke publike u Beogradskoj areni. Bacio je Noa gumu za zube u publiku, a Beograd će ovu proslavu sigurno zapamtiti, baš kao i Janičić. 🇫🇷 Noa Gunjon završava