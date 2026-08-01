I večernjom komemorativnom šetnjom i polaganjem cveća obeležen 21 mesec od pogibije 16 ljudi pod nadstrešnicom

Novi Sad – Polaganjem cveća na mestu pada nadstrešnice, koja je usmrtila 16 ljudi, završeno je obeležavanje 21 meseca od tragedije za koju još niko nije odgovarao.

Građani su se, na poziv Mreže zborova Novog Sada, okupili kod Futoške pijace, odakle su krenuli u komemorativnu šetnju Bulevarom oslobođenja. Ispred Železničke stanice 16-minutnom tišinom su odali poštu stradalima. Na svaki minut pročitano je po jedno ime poginulih, a građani su tada na mestu tragedije položili jedan cvet – suncokret. Podsetimo da su ranije danas, u vreme tragedije, u 11.52 časova, studenti i građani obeležili 21 mesec od pogibije 16 ljudi pod