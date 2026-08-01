Od danas jeftiniji 769 lekova u Srbiji: Evo šta se menja za pacijente i kada stižu nove terapije

SREMSKA MITROVICA – Od 1. avgusta počinje primena dela novih mera u zdravstvu koje donose niže cene za 769 lekova sa Liste A1 Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), dok će tokom avgusta i septembra na listu postepeno stizati i nove inovativne terapije za lečenje teških i retkih bolesti.

Najveća promena odnosi se na manje učešće pacijenata u plaćanju lekova, jer će RFZO od danas pokrivati veći deo njihove cene. Do sada su osiguranici za pojedine lekove plaćali 50 ili čak 80 odsto njihove vrednosti, dok će od danas za iste lekove participacija biti znatno niža – u pojedinim slučajevima svega 10 ili 40 odsto. To znači da će građani u apotekama za veliki broj terapija izdvajati znatno manje novca. Među lekovima čije će cene biti niže za pacijente