Američki mediji: Rusija Iranu dostavlja obaveštajne podatke o snagama SAD

Moskva navodno pruža Teheranu satelitske i elektronske informacije, javlja En-Bi-Si

Rusija pruža Iranu elektronske obaveštajne podatke, uključujući satelitski nadzor i obaveštajne informacije prikupljene praćenjem komunikacija, koji bi mogli da pomognu Teheranu da se brani od američkih vazdušnih udara i poveća preciznost sopstvenih napada, javio je noćas En-Bi-Si njuz, pozivajući se na američke i evropske zvaničnike upoznate sa tim pitanjem. Prema navodima izvora, ruski podaci pomažu Iranu da bolje identifikuje američke snage tokom vazdušnih