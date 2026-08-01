Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Politika pre 1 sat
Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Ekipe Hitne službe tokom noći intervenisale 98 puta

Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile u toku noći, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Oko 19 časova sa Pančevačkog mosta sleteo je automobil u kojem je bio 22-godišnji muškarac koji je zbrinut na licu mesta. U Bulevaru despota Stefana oko 22 časa, motociklista je povređen u udesu i prevezen na Urgentni centar. Ekipe Hitne službe tokom noći su intervenisale 98 puta, a od kojih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Burna noć u Beogradu! Mladić (22) kolima sleteo sa Pančevačkog mosta, Hitna pomoć odmah intervenisala

Burna noć u Beogradu! Mladić (22) kolima sleteo sa Pančevačkog mosta, Hitna pomoć odmah intervenisala

Blic pre 14 minuta
Dvoje povređeno u dve saobraćajne nesreće: Hitna pomoć noćas intervenisala skoro 100 puta

Dvoje povređeno u dve saobraćajne nesreće: Hitna pomoć noćas intervenisala skoro 100 puta

Euronews pre 4 minuta
Slupan auto, povređen motociklista! Dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu, oglasili se iz Hitne pomoći

Slupan auto, povređen motociklista! Dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu, oglasili se iz Hitne pomoći

Kurir pre 1 sat
Automobil sleteo sa Pančevačkog mosta: Povređen mladić

Automobil sleteo sa Pančevačkog mosta: Povređen mladić

B92 pre 1 sat
Dve nesreće u Beogradu: Automobil sleteo s Pančevačkog mosta, vozač (22) zbrinut na licu mesta

Dve nesreće u Beogradu: Automobil sleteo s Pančevačkog mosta, vozač (22) zbrinut na licu mesta

Telegraf pre 59 minuta
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Burna noć u Beogradu! Mladić (22) kolima sleteo sa Pančevačkog mosta, Hitna pomoć odmah intervenisala

Burna noć u Beogradu! Mladić (22) kolima sleteo sa Pančevačkog mosta, Hitna pomoć odmah intervenisala

Blic pre 14 minuta
Dvoje povređeno u dve saobraćajne nesreće: Hitna pomoć noćas intervenisala skoro 100 puta

Dvoje povređeno u dve saobraćajne nesreće: Hitna pomoć noćas intervenisala skoro 100 puta

Euronews pre 4 minuta
Velike izmene u saobraćaju stupile na snagu! Mnogo autobusa GSP-a menja trase zbog velikih radova širom Beograda, neke linije…

Velike izmene u saobraćaju stupile na snagu! Mnogo autobusa GSP-a menja trase zbog velikih radova širom Beograda, neke linije privremeno ukinute

Kurir pre 29 minuta
Slupan auto, povređen motociklista! Dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu, oglasili se iz Hitne pomoći

Slupan auto, povređen motociklista! Dve saobraćajne nesreće tokom noći u Beogradu, oglasili se iz Hitne pomoći

Kurir pre 1 sat
Zatvaraju se trake i isključenja kod Surčina! Počeli radovi na petlji, vozači preusmereni na alternativne pravce

Zatvaraju se trake i isključenja kod Surčina! Počeli radovi na petlji, vozači preusmereni na alternativne pravce

Kurir pre 1 sat