Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Ekipe Hitne službe tokom noći intervenisale 98 puta

Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile u toku noći, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći. Oko 19 časova sa Pančevačkog mosta sleteo je automobil u kojem je bio 22-godišnji muškarac koji je zbrinut na licu mesta. U Bulevaru despota Stefana oko 22 časa, motociklista je povređen u udesu i prevezen na Urgentni centar. Ekipe Hitne službe tokom noći su intervenisale 98 puta, a od kojih je 18 bilo na javnom mestu. Za pomoć su se najviše