Fudbaleri OFK Beograd pobedili Novi Pazar

Politika pre 5 sati
Fudbaleri OFK Beograd pobedili Novi Pazar

Fudbaleri OFK Beograd su večeras u trećem kolu pobedili Novi Pazar rezultatom 4:1

Fudbaleri OFK Beograda zabeležili su prvi trijumf u novoj sezoni Superlige, pošto su večeras u trećem kolu pobedili Novi Pazar na gostujućem terenu rezultatom 4:1. Jakuba Silue bio je strelac u 13. i 40, Jovan Šljivić pogodio je u 46, a Serhio Penja u 67. minutu. Pogodak za Pazarce postigao je Vijeri Kocebue u 32. minutu iz penala. Istovremeno, Čukarički je nadigrao Radnički iz Kragujevca 3:0. Fiorin Durmišaj postigao je gol u četvrtom, a potom je Jovan Miladinović
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